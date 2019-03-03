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'da korkunç kaza! Olay yerinde hayatını kaybetti...

'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında (25) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kaza sonucu hayatını kaybeden Arzu Gürel’in cansız bedeni itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde sıkıştığı yerden çıkarılarak Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İHA DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.3.2019 08:40 Güncelleme Tarihi: 3.3.2019 08:47
Ordu'da korkunç kaza! Olay yerinde hayatını kaybetti...

Kaza, gece saatlerinde Dolunay Mahallesi'ndeki Samsun- Ordu yolunda meydana geldi. Muhammet K. yönetimindeki 52 KE 122 plakalı cip kontrolden çıkarak Sametcan K. yönetimindeki 52 LK 226 plakalı cipe arkadan çarptı. Kazada her iki cip sürücü yaralanırken, araçların birinde yolcu olarak bulunan Arzu Gürel ise olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralılar çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Fatsa Devlet Hastanesi ile özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

UZUN UĞRAŞLAR SONUCU CANSIZ BEDENİ ÇIKARTILDI

Kaza sonucu hayatını kaybeden Arzu Gürel'in cansız bedeni itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde sıkıştığı yerden çıkarılarak Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ordu'da korkunç kaza! Olay yerinde hayatını kaybetti...
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