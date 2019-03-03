Peki, Nehir neden öldü?

BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep'teaşırı hızla araç kullanıp lise öğrencisi Nehir Gedik'in yaya geçidinde ölümüne neden olan sürücünün savunması çileden çıkardı: 10-15 km hızla gidiyordum. Gaziantep'te lise öğrencisi Nehir Gedik, 2 ay önce okula giderken yaya geçidinde Rüstem Geyik'in kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Genç kızın ölümüne neden olan sürücü hakkında "taksirle ölüme sebebiyet" vermek suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Gaziantep 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen davanın iddianamesinde sanığın, duran araçların sağından geçerek, yayalara ait olan geçitte durmayarak çarpma sonucu ölüme neden olduğu belirtildi. Geyik ifadesinde 10 kilometre hızla yolda seyir halindeyken kızların önüne çıktığını, yolun buzlu olması nedeniyle frene basmasına rağmen duramadığını iddia etti. Savcı, kaza tespit tutanağında sanığın asli ve tam kusurlu olduğunu, yapılan otopside genç kızın kafatasında çatlak ve göğsünde çarpmaya dayalı yaralanma olduğunu bunun da sanığın iddia ettiğinden daha hızlı olduğu belirtilerek "Taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan cezalandırılmasını istedi.