Polise, dinlenme tesisinde silahlı saldırı

BUGÜN NELER OLDU

Aksaray'dapolis memuru Yasin Erken, kimliği belirsiz 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Olay dün 17.30 sıralarında Nevşehir Bulvarı Kavşağı'ndaki dinlenme tesisinde yaşandı. Polis memuru Yasin Erken'in yanına yaklaşan 3 kişi, peş peşe ateş etti. 7 kurşunla yaralanan Erken, hastaneye kaldırıldı. Erken'in durumunun ağır olduğu bildirildi. Bu arada Kayseri'de, 5 Şubat'ta uygulamadan kaçan şüpheli tarafından av tüfeğiyle vurulan polis memuru İlhan Odabaşı (41), 25 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek, dün şehit oldu.