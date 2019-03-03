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Polise, dinlenme tesisinde silahlı saldırı

Giriş Tarihi: 3.3.2019
Polise, dinlenme tesisinde silahlı saldırı
Aksaray'da polis memuru Yasin Erken, kimliği belirsiz 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Olay dün 17.30 sıralarında Nevşehir Bulvarı Kavşağı'ndaki dinlenme tesisinde yaşandı. Polis memuru Yasin Erken'in yanına yaklaşan 3 kişi, peş peşe ateş etti. 7 kurşunla yaralanan Erken, hastaneye kaldırıldı. Erken'in durumunun ağır olduğu bildirildi. Bu arada Kayseri'de, 5 Şubat'ta uygulamadan kaçan şüpheli tarafından av tüfeğiyle vurulan polis memuru İlhan Odabaşı (41), 25 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek, dün şehit oldu.
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Polise, dinlenme tesisinde silahlı saldırı
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