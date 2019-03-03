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'ten nefes kesen gösteri

'nın fethinin 812'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Türk Hava Kuvvetleri gösteri takımının F-16 savaş uçağıyla tek kişilik hava akrobasisi sunan ’ün gösterisi nefesleri kesti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.3.2019 19:23
Konya Ana Jet Üssü'nden 2 gün önce kente gelen Solo Türk F-16 uçağını görebilmek için saatler öncesinde dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelen binlerce vatandaş, SOLOTÜRK'ün gösterisini heyecanla beklemeye başladı. Saat 17.15 sıralarında aniden sahildeki Antalya Yaşam Parkı semalarına giriş yapan SOLOTÜRK, gösteri uçuşunu başlattı.
F16 pilotunun yapığı tehlikeli manevralarını cep telefonuyla saniye saniye kaydeden vatandaşlar, gösteriyi büyük bir beğeniyle izledi.
Yaklaşık yarım saatlik gösterinin ardından F-16 uçağı, Antalya Hava Meydan Komutanlığına iniş yaptı.
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SOLOTÜRK'ten nefes kesen gösteri
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