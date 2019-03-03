Tolgahan cinayeti de sil baştan

BUGÜN NELER OLDU

SABAH'ın haberi üzerine 19 yıl aradan sonra raflardan indirilen Çağla Tuğaltay'ın cinayet dosyası bir faili meçhul dosyayı daha açtırdı. İstiklal Caddesi'nde 10 bıçak darbesi ile öldürülen inşaat mühendisi Tolgahan Aksu cinayeti de 9 yıl aradan sonra raftan indirildi. İki faili meçhul cinayet titizlikle inceleniyor. Tuğaltay cinayeti için İstanbul Cinayet Masası'nda oluşturulan uzman ekip, iki sır cinayetin ardından diğer faili meçhul dosyalara da yönelecek. Omuz atma tartışmasında tartıştığı kişiler tarafından 25 yaşında öldürüldüğü iddia edilen Aksu'nun 3 kişi oldukları öne sürülen katil zanlılarının yakalanması adına çalışma yürütülecek. Aksu'nun da tıpkı Tuğaltay gibi planlı bir şekilde öldürüldüğü değerlendiriliyor. 8 Aralık 2008'de Şişli'de öldürülen Love Bar'ın işletmecisi Engin Temel cinayetinin de aralarında bulunduğu ve yıllardır çözülemeyen bütün faili meçhul cinayetler, Cinayet Masası'nda oluşturulan uzman ekip tarafından sırasıyla yeniden detaylı bir şekilde gözden geçirilecek.