Usta sanatçı Müslüm Gürses vefatının 6. yılında anılıyor - Müslüm Gürses'in acı dolu hayatı

Müslüm Gürses aramızdan ayrılalı tam 6 yıl oldu... Vefat yıldönümünde Müslüm Baba, Tükiye'nin dört bir yanında birçok hayranı ve müziksever tarafından anılıyor. Müzik dünyasında "Arabeskin Babası" olarak tanıdığımız usta sanatçı Müslüm Gürses'in hayatına olan ilgi, beyaz perdede seyirci ile buluşan "Müslüm" filmi ile birlikte artmıştı. Milyonlarca kez dinlenen şarkılarıyla Müslüm Gürses'in sesi, hepimizin kulaklarında yer edindi. Müslüm Baba'nın acı dolu hayatındaki bilinmeyenleri de insanların dikkatini çekiyor.

İşte ilginç anektodlarla "Arabesk'in Babası" Müslüm Gürses'in hayatı...