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Usta sanatçı vefatının 6. yılında anılıyor - Müslüm Gürses'in acı dolu hayatı

Tüm 'nin en az bir şarkısını ezbere bildiği, birçok sanatçıya da şarkılarını veren usta sanatçı 'in vefatının bugün 6. yılı... Hayatın içinden parçalarıyla gönüllerde taht kuran Müslüm Gürses'i Türkiye, "Müslüm" filmiyle sinemada daha yakından tanıma fırsatı bulmuştu. 2013 yılında hayata gözlerini yuman "Müslüm Baba"nın acı dolu hayatı, öğrenenlerin oldukça ilgisini çekiyor. İşte aramızdan ayrılışının altıncı yılında bilinmeyenleri ile Müslüm Gürses'in acı dolu hayatı...

Giriş Tarihi: 3.3.2019 14:22 Güncelleme Tarihi: 3.3.2019 14:38
Usta sanatçı Müslüm Gürses vefatının 6. yılında anılıyor - Müslüm Gürses'in acı dolu hayatı

aramızdan ayrılalı tam 6 yıl oldu... Vefat yıldönümünde Müslüm Baba, Tükiye'nin dört bir yanında birçok hayranı ve müziksever tarafından anılıyor. Müzik dünyasında "Arabeskin Babası" olarak tanıdığımız usta sanatçı Müslüm Gürses'in hayatına olan ilgi, beyaz perdede seyirci ile buluşan "Müslüm" filmi ile birlikte artmıştı. Milyonlarca kez dinlenen şarkılarıyla Müslüm Gürses'in sesi, hepimizin kulaklarında yer edindi. Müslüm Baba'nın acı dolu hayatındaki bilinmeyenleri de insanların dikkatini çekiyor.

İşte ilginç anektodlarla "Arabesk'in Babası" Müslüm Gürses'in hayatı...

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Usta sanatçı Müslüm Gürses vefatının 6. yılında anılıyor - Müslüm Gürses'in acı dolu hayatı
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