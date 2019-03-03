Üzerinden 5 kilo kokain çıktı

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Brezilya'nın Sao Paulo şehrinden uçakla İstanbul'a gelen uyuşturucu kuryesi, bel ve bacaklarına sarılı korse şeklinde bir yeleğin içerisine gizlenmiş, piyasa değeri 1.5 milyon lira olan toplam 5 kilo 619 gram kokain maddesi ile suçüstü yakalandı. Kurye tutuklandı.İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu düzenledi. Sao Paulo şehrinden uçakla İstanbul'a gelen B.A.'dan şüphelenen Narkotik Polisleri, B.A.'yı kontrolden geçirdi. Uyuşturucu kuryesi olduğu ortaya çıkan B.A.'nın bel ve bacaklarına sarılı korse şeklindeki yeleklerin içerisinde piyasa değeri 1.5 milyon lira olan 5 kilo 619 gram kokain maddesi bulundu. Suçüstü yakalanan B.A. gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Almanya'da yaşadığı belirlenen Türk vatandaşı B.A., İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve cezaevine yerleştirildi. Şüphelinin yakalandığı ve uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği anlar polis kamerasına böyle yansıdı.