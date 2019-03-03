Ve özgürlük!

BUGÜN NELER OLDU

BaşınıOscar ödüllü ABD'li ünlü aktör Leonardo DiCaprio'nun çektiği hayvanseverlerin yaptığı çağrıya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olumlu yanıt verdi. Putin, Rusya'nın Nahodka kentinde 'balina hapishanesi' diye bilinen çiftlikte çeşitli gösterilerde kullanılmak üzere eğitilmek üzere tutulan orka ve beyaz balinaların serbest bırakılması talimatını verdi. 90 beyaz balina ve 11 orkanın en kısa zamanda serbest bırakılacağı açıklandı. Fakat bazı bilim adamları Pasifik okyanusuna bırakılacak balinaların insanların yardımı olmadan yaşayamayacağından endişe ediyor.