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Yatay gökdelen yakında açılacak

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Giriş Tarihi: 3.3.2019
Yatay gökdelen yakında açılacak
Çin'de mühendislik harikası olarak anılan 'yatay gökdelen' Raffles City Chongqing, tamamlanma aşamasına geldi. Çin Uluslararası Radyosu, gökdelenin yakın zamanda ziyarete açılacağını duyurdu. Dünyaca ünlü mimar Moshe Safdie tarafından tasarlanan bina 1.12 milyon metrekare alan kaplayan sekiz adet kuleden ve onları birleştiren "yatay gökdelen" olarak anılan kuleler arası köprüden oluşuyor. 250 metrelik Crystal adı verilen köprü, tamamlandığında dünyanın en yüksek köprülerinden biri olacak. İçinde bir sonsuzluk havuzu da olacak.
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Yatay gökdelen yakında açılacak
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