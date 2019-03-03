Zehri bile şifa!

BUGÜN NELER OLDU

Arıkovanı ürünlerinin hastalıkları önleme ve iyileştirme amaçlı kullanılması olarak bilinen Apiterapi'nin önemi giderek artıyor. Arı kovanının her yönüyle şifa saçtığını söyleyen bulunan Uluslararası Apiterapi Federasyonu Başkanı Dr. Ali Timuçin Atayoğlu, arının poleninden, balına kadar pek çok yan ürününün geleneksel tıpta kullanıldığını belirterek, "hatta bazı rahatsızlıklar için arı sokturuyorlar" dedi.Arı ürünleri bağışıklık sistemine destek amaçlı kullanılabilir. Dolayısıyla asıl kullanım alanı koruyucu tıp. Yara ve yanık tedavisinde bal içeren ürünler tedaviye destek oluşturur. Kas-eklem sorunlarının eşlik ettiği Nevralji, Fibromiyalji, Romatoid Artrit, Ankilozan Spondilit, MS, ALS, Parkinson Hastalığı, Lyme Hastalığı tedavisinde arı zehri uygulaması destek amaçlı kullanılıyor.Bal her ne kadar şifalı bir ürünse de şeker hastaları tarafından kullanımı uzman gözetiminde olmalıdır. Bu hastalar kullanacakları balın çeşidi ve dozajı konusunda dikkatli olmalıdır. Arı ürünlerinde fazla dozdan kaçınılmalı.Cilde arı zehri uygulaması için canlı arı iğnesi veya arı zehri içeren ekstraktların bulunduğu enjeksiyonlar ya da arı zehri içeren merhemler kullanılıyor. Uygulama öncesinde arı venomu alerjisi olup olmadığı test edilmeli. Uygulamanın ne sıklıkla yapılacağı hastadan hastaya değişir. Bazı durumlarda haftada 2-3 seans uygulanabiliyor.