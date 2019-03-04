Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışma kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen üç ayrı adrese 27 Şubat'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, "Mala zarar verme, kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık, başkasına ait banka ve kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama, birden fazla kişiyle silahlı yağma, hükümlü ve tutuklunun kaçması ile uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" olmak üzere altı ayrı suçtan aranan ve 6 yıldır değişik taktik kullanarak emniyet güçlerinden kaçan O.D. H.A. ve M.E. yakalandı.

Gözaltına alınan şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramada 3 kilo 380 gram kubar esrar maddesi, hassas tartı ile 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.