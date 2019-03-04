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Bağ evinde kanlı gece: Arkadaşının boğazını kesti

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.3.2019 10:51

- Bağ evinde kanlı gece: Arkadaşının boğazını kesti

(Fotoğraflı)

Derya Evren - Hakkı Ovatman
BURSA (İHA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde 2 kişi, akşam beraber oturdukları arkadaşlarının boğazını kesti. Olaydan sonra şahıslardan biri yaralanan arkadaşını hastaneye götürürken, diğer zanlı ise kayıplara karıştı. Mudanya polisinden kaçamayan zanlı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Olay Mudanya ilçesi Çepni yolu mevkiinde bulunan bir bağ evinde meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre, akşam beraber oturan F.Ş., S.C. ve Volkan S. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü ve S.C. sinirlerine hakim olamayarak arkadaşı Volkan S.'yi boğazından bıçakladı. Olaydan sonra F.Ş. arkadaşı Volkan S.'yi arabaya bindirerek Mudanya merkeze getirdi ve çağırdığı ambulansla hastaneye yetiştirdi. Ağır yaralanan Volkan S. Mudanya Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Konuyla ilgili harekete geçen Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri zanlının yakalanması için çalışmalara başladı. Volkan S.'yi hastaneye yetiştiren F.Ş'yi gözaltına alan ekipler, F.Ş'nin ifadelerinden S.C.'nin kimliğine ulaştı. Kayıplara karışan S.C.'yi de kısa sürede yakalayarak gözaltına alan ekipler 2 şahsı emniyetteki ifadelerinin ardından adli makamlara sevk etti. Şahıslardan S.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken F.Ş. serbest bırakıldı.

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Bağ evinde kanlı gece: Arkadaşının boğazını kesti
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