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'de 32 düzensiz yakalandı

'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 32 düzensiz yakalandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.3.2019 11:07 Güncelleme Tarihi: 4.3.2019 11:08
Çanakkale'de 32 düzensiz göçmen yakalandı

Kuzey Ege Denizi'nde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik unsurları, Ayvacık'ın Kadırga Koyu mevkisi açıklarında bir grubun lastik botla denize açıldığını tespit etti.

"TCSG-109" bot komutanlığınca söz konusu bölgeye operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen göçmenlere yiyecek ve giyecek yardımında bulunuldu.

İşlemleri tamamlanan 32 kişi, Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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Çanakkale'de 32 düzensiz göçmen yakalandı
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