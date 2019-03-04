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final mi yapıyor? O iddia için açıklama geldi

16 Ocak 2002 yılında ilk bölümü yayınlanan final mi yapıyor? Çocuklar Duymasın bir kez final yaptıktan sonra geçen yılların ardından tekrar başlamıştı. Son olarak 70. bölümüyle ekranlara gelen Çocuklar Duymasın hakkında final iddiası geldi. Bu iddia üzerine dizinin yapım şirketi Mint Motion Pictures açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 4.3.2019 14:28
Çocuklar Duymasın final mi yapıyor? O iddia için açıklama geldi

Uzun yıllardır yayınlanan ve Türk televizyon izleyicisinin en sevdiği yapımlar arasında bulunan Çocuklar Duymasın'ın 4 bölüm sonra final yapacağı iddiaları yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Başrollerinde Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Zeyno Gönenç ve Volkan Severcan'ın rol aldığı Çocuklar Duymasın final mi yapıyor?

Final iddialarıyla ilgili açıklama yapan dizinin yapım şirketi Mint Motion Pictures, söylentileri yalanladı ve fenomen dizinin ekran yolculuğuna kaldığı yerden devam edeceğini belirtti.

Çarşamba akşamları Kanal D ekranlarında seyircinin karşısında çıkan Çocuklar Duymasın, yayınlandığı son hafta 27 Şubat Çarşamba akşamı AB reyting sonuçlarında 2.78 reyting alarak 13. sırada yer almıştı. TOTAL kategorisinde ise Çocuklar Duymasın, 2.96 reyting puanı ile 18. sırada yer aldı.

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Çocuklar Duymasın final mi yapıyor? O iddia için açıklama geldi
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