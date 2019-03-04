Dolmuş kahyaları terör estirdi 3 ölü, 3 yaralı

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Arnavutköy'de dolmuş kahyaları cadde ortasında terör estirdi. Karlıbayır Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde 16.30 sıralarında, aralarında dolmuş kahyalığı yüzünden husumet bulunan iki grup tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup uzun namlulu silahlarla çatışmaya girdi. Yaşanan çatışmada vurulan Fırat ve Şahin Yıldız kardeşler ile kuzenleri Hasan Yıldız, hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Yaralıların hastaneye kaldırılması üzerine tarafların akrabaları hastaneye akın etti. Hastane önünde başka bir olayın yaşanma ihtimaline karşı olay yerine çok sayıda özel harekat, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü kaydedildi.