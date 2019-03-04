Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Dördüncü kattan atlayan kız arkadaşına "Ölme" diye yalvardı

Dördüncü kattan atlayan kız arkadaşına "Ölme" diye yalvardı

'da bir kişi, apartmanın 4'üncü katından atlayan sevgilisinin başında dakikalarca ağıt yaktı. Doğanbey TOKİ'lerde gerçekleşen olay, kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi. Kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.3.2019 14:16 Güncelleme Tarihi: 4.3.2019 14:56
Dördüncü kattan atlayan kız arkadaşına Ölme diye yalvardı

Olay geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Osmangazi ilçesi Doğanbey TOKİ'lerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sevgilisi ile kavga eden Fatma K., apartmanın 4'üncü katında bulunan evlerinin camından atladı. Bunun üzerine sevgilisi koşarak aşağıya, Fatma K.'nin yanına indi. Sevgilisinin yerde yattığını gören adam hemen 112'yi aradı.

112 gelene kadar da Fatma K.'nin başında "Sen ne yaptın Fatma, ölme" diye dakikalarca ağıt yaktı. Talihsiz kadın gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi. Fatma K.'nin sevgilisi gözaltına alındı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dördüncü kattan atlayan kız arkadaşına "Ölme" diye yalvardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN