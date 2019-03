Duvarları çatlayan evlerinde nöbetleşe uyuyorlar

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Derececik Mahallesi'nde, bir süre önce ortaya çıkan heyelan riski nedeniyle evlerinde derin çatlaklar, arazilerinde de yarıklar görülen yöre sakinleri, korku ve endişe içerisinde yaşıyor. İmkanları olmadığı için evlerinden çıkamadıklarını anlatan Fadime Yılmaz, "Geceleri duvarlardan gelen çatlama sesleri yüzünden uyuyamıyoruz. Uyku haram oldu bize. Duvarlar sanki üstümüze geliyor. Sabaha kadar evde nöbet tutuyoruz" dedi.

Akçaabat'a bağlı Derecik Mahallesi Uğurlu mevkisinde bir süre önce bazı evlerin duvarlarında ve zeminlerinde derin çatlaklar oluşurken, tarım arazilerinde de yarıklar görüldü. Mahalle sakinlerinin başvurusu üzerine bölgede çalışma yapan AFAD ekipleri, evinin duvarlarında derin çatlaklar bulunan Hakkı Yılmaz'a ait 3 katlı bina için ön rapor hazırladı. Raporda; betonarme evin duvarlarında ağır hasar, tarım arazilerinde de çökmeler olduğu yönünde tespitlere yer verildi, binanın tedbir amaçlı tahliye edilmesi gerektiği belirtildi.

Büyük endişe yaşayan mahalle sakinleri, heyelan riski nedeniyle evlerinde nöbetleşe uyuyor. Yer altı suları nedeniyle yer yer kayma ve çökmelerin yanı sıra, bazı binalarda da eğilmenin görüldüğü bölgede, yöre sakinleri, geceleri duvarlardan sesler geldiğini söyledi. Mahalleli, tahliye uyarılarına rağmen, gidecekleri yerleri olmadığından, evlerinde korku içinde yaşamak zorunda kaldıklarını anlattı. Gökhan Yılmaz'a ait evde yaşayanlar ise uyarıları dikkate alıp, duvarlarında çatlak oluşan evlerini boşalttı.

'GECELERİ NÖBET TUTUYORUM'

Evinde her geçen gün yeni yeni çatlakların oluştuğunu belirten Fadime Yılmaz, korku içinde her gece nöbet tuttuklarını anlattı. Yılmaz, "Evlerimiz son yıllarda yıkılmaya başladı. Gözle görülür bir şekilde evlerde yamulmalar mevcut. Geceleri duvarlardan gelen çatlama sesleri yüzünden uyuyamıyoruz. 'Çıkmamız gerektiği' bize söylendi ama gidecek yerimiz yok. Uyku zaten artık haram oldu bize. Duvarlar sanki üstümüze geliyor gibi. Sabaha kadar evde nöbet tutuyoruz. Her çatlama sesinden sonra duvarlardaki yarıkları kontrol ediyorum. Torunlarım ve çocuklarım korkudan bize gelmiyor. Gidecek yerimiz olmadığı için belki de canımızdan olacağız" dedi.

'SÜREKLİ GECELERİ SES GELİYOR'

Her geçen gün evlerinde çatlakların arttığını ve duvarlardan her gece sesler duyduklarını dile getiren Hakkı Yılmaz da "Evlerimizden sürekli geceleri ses geliyor. Sanki deprem oluyor gibi. AFAD görevlileri de geldiler. Buralarda inceleme yaptılar. Fakat 'Burada sel, deprem, felaket olmadığı için buranın afet bölgesi olduğunu söyleyemeyiz' dediler. Evleri can güvenliğimiz için boşaltmamızı söylediler. Yer altı suları yüzünden toprakta kayma oluyormuş. Taşınacak maddi gücümüz yok. Evler gün geçtikçe daha da yamulmaya ve çatlamaya başladı. Sonumuz ne olacak bilmiyoruz" diye konuştu.

'EV YAN YATMIŞ DURUMDA'

Bahçede oturup evlerinin yıkılmasını bekledikleri söyleyen Yeter Yılmaz ise "Oğlum burada yeni yaptı evini. Ev yıkılıyor. Zaten ev yan yatmış durumda. 3 senelik bir ev ama binada sürekli çatlaklar ve çökmeler oluyor. Evi boşaltmak zorunda kaldık. Çocuklarım torunlarımla geliyorlar, eve giremiyorlar. Kapıda oturup, eve bakıp ağlıyorlar. Oturuyoruz bahçede, evin yıkılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



