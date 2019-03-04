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Eniştesini öldürdü

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.3.2019 10:45

Pendik'te bir kişi kavga ettiği eniştesini öldürdü.
Pendik Ahmetyesevi Mahallesi'ndeki olay sabah saatlerinde meydana geldi. Şeref Çalışkan sorun yaşadığı eşinin kardeşlerinin evine gitti. Şeref Çalışkan ile eşinin kardeşleri İsa ve Musa Çalışkan arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Şeref Çalışkan'ın açtığı ateş sonucu iki kardeş bacaklarından yaralandı. İsa Çalışkan'ın silahından çıkan kurşunlar ise Şeref Çalışkan'ın ölümüne neden oldu. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

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Eniştesini öldürdü
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