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İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsünün ana giriş kapısının en üstünde hangi Osmanlı Padişahının tuğrası bulunmaktadır?

Dünyanın en çok kazandıran ve 'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. 'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsünün ana giriş kapısının en üstünde hangi Osmanlı Padişahının tuğrası bulunmaktadır? sorusu merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 4.3.2019 20:39 Güncelleme Tarihi: 4.3.2019 20:41
İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsünün ana giriş kapısının en üstünde hangi Osmanlı Padişahının tuğrası bulunmaktadır?

İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsünün ana giriş kapısının en üstünde hangi Osmanlı Padişahının tuğrası bulunmaktadır? sorusu ve cevabı...

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İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsünün ana giriş kapısının en üstünde hangi Osmanlı Padişahının tuğrası bulunmaktadır?
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