Kapandan kaçamadılar

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Beyoğlu'nda, dün sabah saat 08.35'te Asmalımescit Mahallesi Jurnal Sokak 6 numarada yer alan tarihi Temel Apartmanı'nda yangın çıktı. Resmi kayıtlara göre 1977'den beri boş gözüken ancak zaman zaman dizi çekimleri için kiralanan binada çıkan yangında katlar alevlere teslim oldu. Binada mahsur kalanlar arka bölümünden aşağı atlamak istedi. Ancak hırsızlar için pencerelere takılan demir parmaklıklar yüzünden kaçamadılar. Yardım çığlıkları üzerine görgü tanıkları itfaiye, polis ve ambulans çağırdı. İtfaiye ekipleri mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı. Ağır yaralanan bu 3 kişiden 2'si hastanede yaşamını yitirdi. Ekipler binada ise 2 kişinin cansız bedenine ulaştı. Yangında ölenlerin kimlikleri, Muhammet Gür (23), Yunus Akyüz (20), Murat Kayacan (17) ve garson Ersin Enes Büker (25) olarak açıklandı. Memleketlerinden çalışmak için İstanbul'a gelen ve çevredeki bar ve kafelerde komi veya garson olarak olarak çalışan 4 gencin cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Olay sonrasında İl Emniyet Müdürlüğümüzce başlatılan araştırmalar neticesinde yangına sebep olduğu iddia edilen 1 şüpheli şahıs Hatay ilimizde gözaltına alınmıştır" denildi. Hatay'da gözaltına alınan şüpheli Ö.E. (26) İstanbul'a getirildi. Ö.E.'nin, yangını çıkardığını kabul ettiği iddia edildi.