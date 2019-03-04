Koruma altındaki oklu kirpiyi öldüren caniler adliyeye sevk edildi

İlçeye 60 kilometre uzaktaki Aşağıkaracaören Mahallesi'nde bazı kişilerin köpek yardımıyla yuvasından çıkardığı oklu kirpiyi sopayla öldürmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.



Yapılan incelemenin ardından Siverek ve Viranşehir Jandarma Komutanlığı ekiplerince kirpiyi öldürdükleri belirlenen 3 şüpheli Viranşehir'deki evlerinde gözaltına alındı.







Hayvanları Koruma ve Kara Avcılığı kanununa muhalefet eden H.D., A.D. ve E.D. isimli şahısların Jandarma'daki işlemleri tamamlanmasıyla Siverek Adliyesi'ne sevk edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ekiplerince şahıslar hakkında yasal işlem başlattı.



Lütfü YALGI

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