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misafirhanesinde korkunç olay!

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, misafirhanesinde içkiyle birlikte oksijenli su içen Özbekistan uyruklu Ak Moljon Yusupol (43) hayatını kaybetti. Türkmenistan uyruklu Sahyt Gurbonov (36) ise görme yetisini tamamen kaybetti.

Giriş Tarihi: 4.3.2019 09:41 Güncelleme Tarihi: 4.3.2019 09:55
Köy misafirhanesinde korkunç olay!

Olay, akşam saatlerinde Nüzhetiye Mahallesi'nde meydana geldi. Özbekistan uyruklu Ak Moljon Yusupol ve Türkmenistan uyruklu Sahyt Gurbonov kısa süre önce iş bulmak için bölgeye gelip mahallenin misafirhanesinde kalmaya başladı.

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Köy misafirhanesinde korkunç olay!
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