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Öğrencilerden hayat kurtaracak icat

Giriş Tarihi: 4.3.2019
Öğrencilerden hayat kurtaracak icat
TÜBİTAK tarafından bu yıl 50'ncisi düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri, İstanbul- Avrupa Bölge Yarışması'nda Kimya Dalında Kültür Koleji Fen Lisesi öğrencileri Sude Nur Yıldırım ve Yasemin Kaval 'Görüntülenebilir sargı bezi" ile birinci oldu. Öğrencilerden Sude Nur Yıldırım, ameliyat sırasında hastaların vücudunda unutulan sargı bezlerinin ölümlere yol açtığını belirterek "Biz bu ölümlerin önüne geçmek istedik. Bu sebeple içlerine röntgen, ultrason ve benzeri görüntüleme sistemlerinde görünebilmeleri için manyetik partikül kattık" dedi. Öğrencilerden Yasemin Kaval da, "Çok emek verdik ve karşılığını aldık" diye konuştu.
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Öğrencilerden hayat kurtaracak icat
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