Özgürlüğe uçtular

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Ukrayna'dadoğal yaşam alanlarından uzakta, 35 m2'lik beton ve çelik kafeste yaşamak zorunda bırakılan 1'i dişi 4 kardeş sirk aslanı, Güney Afrika'daki doğal yaşam alanına THY ile uçtu. Nathan isimli yavru erkek aslan ile Luca, Charlie ve Kai adlı 3 dişi kardeş aslan, yıllarca doğadan uzakta, sirk hayvanı olarak kullanıldı. Aslanlar, 2012'de ölen ünlü çevreci Lawrence Anthony'nin adını taşıyan Lawrence Anthony Dünya Organizasyonu tarafından kurtarıldı. THY'nin hava kargo taşımacılığındaki alt markası Turkish Cargo, aslanları ücretsiz taşıyıp 9 bin kilometrelik yolculuğun ardından yemyeşil orman ve otlaklarıyla ünlü Kragga Kamma Game Doğal Parkı'na ulaştırılmasını sağladı. Yiyecek ve su ihtiyaçları düşünülerek özel olarak tasarlanmış konteynırlarda taşınan aslanlara, uçuş süresince bakıcıları ve görevliler eşlik etti. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün taşımayla ilgili olarak, "Şimdi, keşfetme ve özgürlüğü yaşama sırası onların. Markamız Turkish Cargo'nun özel operasyonları ile doğanın koruyucusu olmaya devam edeceğiz" dedi.