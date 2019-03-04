Regaip Kandili ne zaman ve hangi güne denk geliyor? 2019 Regaip Kandili tarihi ve üç aylar başlangıcı ne zaman?

Mart ayının gelmesi ile birlikte Regaip Kandili tarihi de merak edilmeye başladı. Üç ayların habercisi olan bu mübarek gün yine dua ve ibadetler ile geçirilecek. Camiler dolup taşacak, eller semaya yükselecek. 'Regaip Kandili ne zaman' sorusunun yanıtı ise Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimi ile cevabını bulmuştu. Peki, 2019 Regaip Kandili ne zaman ve hangi güne denk geliyor? Üç aylar ne zaman başlıyor?

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN VE HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Recep, Şaban ve Ramazan ayları milyonlarca kişi tarafından heyecanla bekleniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre 2019 Regaip Kandili tarihi de belli oldu.

İşte ayrıntılar;