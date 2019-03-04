Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Regaip Kandili ne zaman ve hangi güne denk geliyor? 2019 Regaip Kandili tarihi ve üç aylar başlangıcı ne zaman?

ne zaman ve hangi güne denk geliyor? 2019 Regaip Kandili tarihi ve üç aylar başlangıcı ne zaman?

İslam âlemi üç ayların yaklaşması ile birlikte geri sayıma geçti. Müslümanlar için en değerli aylar, Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Mart ayının içine girilmesi ile birlikte 2019 tarihi de merak konusu oldu. ‘Regaip Kandili ne zaman’ cevabı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Üç ayların habercisi olarak bilinen bu mübarek günde eller yine semaya yükselecek, camiler dolup taşacak. Peki, Diyanet İşleri dini günler takvimine göre Regaip Kandili ne zaman ve hangi güne denk geliyor? Üç aylar ne zaman başlıyor? İşte tüm ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 4.3.2019 11:40 Güncelleme Tarihi: 4.3.2019 11:40
Regaip Kandili ne zaman ve hangi güne denk geliyor? 2019 Regaip Kandili tarihi ve üç aylar başlangıcı ne zaman?

Mart ayının gelmesi ile birlikte tarihi de merak edilmeye başladı. Üç ayların habercisi olan bu mübarek gün yine dua ve ibadetler ile geçirilecek. Camiler dolup taşacak, eller semaya yükselecek. 'Regaip Kandili ne zaman' sorusunun yanıtı ise Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimi ile cevabını bulmuştu. Peki, 2019 Regaip Kandili ne zaman ve hangi güne denk geliyor? Üç aylar ne zaman başlıyor?

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN VE HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Recep, Şaban ve Ramazan ayları milyonlarca kişi tarafından heyecanla bekleniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre 2019 Regaip Kandili tarihi de belli oldu.

İşte ayrıntılar;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Regaip Kandili ne zaman ve hangi güne denk geliyor? 2019 Regaip Kandili tarihi ve üç aylar başlangıcı ne zaman?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN