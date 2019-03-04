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haberi: Oyuncu 'ı işadamıyım diye kandırdı evli itfaiye eri çıktı! Bu kadarına da pes...

Oyuncu 'ın davasından kararı çıktı... Oyuncu Berrak Onay'ın internette tanıştığı işadamı rolü yapan sevgilisi itfaiye eri çıktı! Üstüne üstlük bir de evli olduğunu ortaya çıkan itfaiye eri, kendisini Berrak Onay'a işadamı olarak tanıtmıştı. Berrak Onay, bir de işadamı olduğunu söyleyen itfaiye erinden çocuk sahibi oldu. Çocuk sahibi olduktan sonra olay adam babalığı da reddedince Berrak Onay, çareyi babalık davası açmakta buldu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 4.3.2019 10:41 Güncelleme Tarihi: 4.3.2019 10:42
Son Dakika haberi: Oyuncu Berrak Onay'ı işadamıyım diye kandırdı evli itfaiye eri çıktı! Bu kadarına da pes...

Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak; 'ın davası hakkında gelişmelerini özel olarak aktardı. Berrak Onay ismi Google Trends listesine de girdi. Berrak Onay; sevgilisinin evli olduğunu öğrendikten sonra "bekle boşanacağım" dediğini ifade ediyor. Hatasını kabul eden Berrak Onay; 5 yıl süren birlikteliklerinde aşık olduğunu kendini kaptırdığını sözlerine ekledi.

Geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalının ana haber bültenine konuk olan Berrak Onay; gözyaşları içerisinde çocuğunun mama parasını Veysel Y.'den istediğini Veysel Y.'nin kendisine "bana güvenerek mi doğurdun, gebersin." dediğini ifade etti...

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Son Dakika haberi: Oyuncu Berrak Onay'ı işadamıyım diye kandırdı evli itfaiye eri çıktı! Bu kadarına da pes...
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