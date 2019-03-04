Son Dakika haberi: Oyuncu Berrak Onay'ı işadamıyım diye kandırdı evli itfaiye eri çıktı! Bu kadarına da pes...

Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak; Berrak Onay'ın davası hakkında son dakika gelişmelerini özel olarak aktardı. Berrak Onay ismi Google Trends listesine de girdi. Berrak Onay; sevgilisinin evli olduğunu öğrendikten sonra "bekle boşanacağım" dediğini ifade ediyor. Hatasını kabul eden Berrak Onay; 5 yıl süren birlikteliklerinde aşık olduğunu kendini kaptırdığını sözlerine ekledi.

Geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalının ana haber bültenine konuk olan Berrak Onay; gözyaşları içerisinde çocuğunun mama parasını Veysel Y.'den istediğini Veysel Y.'nin kendisine "bana güvenerek mi doğurdun, gebersin." dediğini ifade etti...