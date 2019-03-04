Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Tuna Nehri hangisinden geçmez?

Tuna Nehri hangisinden geçmez?

Dünyanın en çok kazandıran ve 'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. 'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Tuna Nehri hangisinden geçmez? sorusu merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 4.3.2019 21:25 Güncelleme Tarihi: 4.3.2019 21:31
Tuna Nehri hangisinden geçmez?

İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Tuna Nehri hangisinden geçmez? sorusu ve cevabı...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tuna Nehri hangisinden geçmez?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN