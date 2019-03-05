13 yaşındaki çocuk tabancayla oynarken ablasını vurdu

Olay, saat 21.30 sıralarında Merkez Efendi Mahallesi 3905 Sokak üzerinde 6 katlı bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre, orta okul öğrencisi H.F.K. adlı erkek çocuk, babasının ruhsatsız olduğu öne sürülen tabancasıyla oynarken silahın kazayla ateş alması sonucu ablası 15 yaşındaki Firdevs K.'yı boynundan vurdu. Silah sesinin duyulması üzerine fabrika işçisi baba Erkan K. (43) ve ev hanımı anne Sultan K. (40), odayı girdiklerinde kızlarını yerde kanlar içerisinde yatarken buldu.