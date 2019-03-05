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13 yaşındaki çocuk tabancayla oynarken ablasını vurdu

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, 13 yaşındaki H.F.K. babasının ruhsatsız tabancasıyla oynadığı sırada, kazayla ablasını boynundan vurarak ağır yaraladı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.3.2019 09:38 Güncelleme Tarihi: 5.3.2019 10:00
13 yaşındaki çocuk tabancayla oynarken ablasını vurdu

Olay, saat 21.30 sıralarında Merkez Efendi Mahallesi 3905 Sokak üzerinde 6 katlı bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre, orta okul öğrencisi H.F.K. adlı erkek çocuk, babasının ruhsatsız olduğu öne sürülen tabancasıyla oynarken silahın kazayla ateş alması sonucu ablası 15 yaşındaki Firdevs K.'yı boynundan vurdu. Silah sesinin duyulması üzerine fabrika işçisi baba Erkan K. (43) ve ev hanımı anne Sultan K. (40), odayı girdiklerinde kızlarını yerde kanlar içerisinde yatarken buldu.

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13 yaşındaki çocuk tabancayla oynarken ablasını vurdu
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