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231 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama kurası gerçekleştirildi

Aile, Çalışma ve Bakanlığımızca hak sahibi olduğu tespit edilen (231) şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama kurası, Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt SELÇUK'un katılımı ile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Reşat Moralı Salonunda noter huzurunda gerçekleştirildi. Söz konusu atama kurasına çok sayıda şehit yakını, gazi ve gazi yakını da iştirak etti.

FARUK ERDEM
FARUK ERDEM Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.3.2019 15:17 Güncelleme Tarihi: 5.3.2019 15:18
231 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama kurası gerçekleştirildi

Hak sahiplerinin atama teklifleri yapılırken, atanmayı istedikleri ilk il tercihleri ile öğrenim durumları dikkate alındı.

231 istihdam hakkı sahibinden;

- 54'ünün öğrenim durumları itibariyle ihraz ettikleri unvanlar dikkate alınarak; biyolog, mühendis, psikolog, sosyolog, öğretmen, tekniker ve teknisyen unvanlı kadrolara,

- 80'inin memur unvanlı kadrolara,

- 94'ünün hizmetli unvanlı kadrolara,

- 1'inin büro personeli pozisyonuna,

- 2 kişinin sürekli işçi kadrosuna

atama teklifleri gerçekleştirildi.

Atananların 146'sı erkek, 85'i kadındır.

Atama teklifleri E-uygulama sistemi üzerinden bu kapsamda personel talep eden kamu kurum ve kuruluşlarına yapılmış olup, kurum ve kuruluşların;

- 19'u bakanlık ve bağlı kuruluşu,

- 22'si üniversite,

- 2'si kamu iktisadi teşebbüsü,

- 5'i mahalli idare,

olmak üzere toplam sayısı 48'dir.

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231 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama kurası gerçekleştirildi
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