231 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama kurası gerçekleştirildi

Hak sahiplerinin atama teklifleri yapılırken, atanmayı istedikleri ilk il tercihleri ile öğrenim durumları dikkate alındı.

231 istihdam hakkı sahibinden;

- 54'ünün öğrenim durumları itibariyle ihraz ettikleri unvanlar dikkate alınarak; biyolog, mühendis, psikolog, sosyolog, öğretmen, tekniker ve teknisyen unvanlı kadrolara,

- 80'inin memur unvanlı kadrolara,

- 94'ünün hizmetli unvanlı kadrolara,

- 1'inin büro personeli pozisyonuna,

- 2 kişinin sürekli işçi kadrosuna

atama teklifleri gerçekleştirildi.

Atananların 146'sı erkek, 85'i kadındır.

Atama teklifleri E-uygulama sistemi üzerinden bu kapsamda personel talep eden kamu kurum ve kuruluşlarına yapılmış olup, kurum ve kuruluşların;

- 19'u bakanlık ve bağlı kuruluşu,

- 22'si üniversite,

- 2'si kamu iktisadi teşebbüsü,

- 5'i mahalli idare,

olmak üzere toplam sayısı 48'dir.