231 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama kurası gerçekleştirildi

Hak sahiplerinin atama teklifleri yapılırken, atanmayı istedikleri ilk il tercihleri ile öğrenim durumları dikkate alındı.
231 istihdam hakkı sahibinden;
- 54'ünün öğrenim durumları itibariyle ihraz ettikleri unvanlar dikkate alınarak; biyolog, mühendis, psikolog, sosyolog, öğretmen, tekniker ve teknisyen unvanlı kadrolara,
- 80'inin memur unvanlı kadrolara,
- 94'ünün hizmetli unvanlı kadrolara,
- 1'inin büro personeli pozisyonuna,
- 2 kişinin sürekli işçi kadrosuna
atama teklifleri gerçekleştirildi.
Atananların 146'sı erkek, 85'i kadındır.
Atama teklifleri E-uygulama sistemi üzerinden bu kapsamda personel talep eden kamu kurum ve kuruluşlarına yapılmış olup, kurum ve kuruluşların;
- 19'u bakanlık ve bağlı kuruluşu,
- 22'si üniversite,
- 2'si kamu iktisadi teşebbüsü,
- 5'i mahalli idare,
olmak üzere toplam sayısı 48'dir.