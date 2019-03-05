4 kişinin katline gözdağı bahanesi

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Beyoğlu'ndaki tarihi Temel Apartmanı'nda 4 gencin ölümüne, birinin de yaralanmasına neden olan yangını çıkaran Özkan Elmas ile amcası Yunus Elmas tutuklandı.Özkan Elmas'ın ölenlerle aynı daireyi paylaştığı, kin beslediği, olaydan yaralı kurtulan Ramazan Demir'e zarar vermek için de yangını çıkardığı öğrenildi. Elmas ifadesinde, "Bana psikolojik baskı yapıyordu. İşten eve geldiğimde benim elbiselerimi çöpe atmıştı. Buna çok öfkelendim. Ramazan Demir'in yattığı odaya gittim. Koltuğun üzerine gazete yakıp bıraktım. Ardından itfaiyeyi aradım. Sonra uçağım vardı, havalimanına gidip Hatay'a geçtim. Amacım öldürmek değil ona gözdağı vermekti" dedi.