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Boşandığı kocasını iş yerinde bıçakladı

'in Mut ilçesinde bir kadın, boşandığı eşini iş yerinde bıçakla yaraladı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.3.2019 12:01 Güncelleme Tarihi: 5.3.2019 12:08
Boşandığı kocasını iş yerinde bıçakladı

Edinilen bilgiye göre, olay Karşıyaka Mahallesi, Özmutlu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Şerife Ş, boşandığı Mehmet C.'nin iş yerine gelerek henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şerife Ş. elinde bulunan bıçakla Mehmet C.'yi kalçasından yaraladı. Mehmet C. ise eski eşini darp etti.

Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıları tedavi için Mut Devlet Hastanesine götürdü.

KARI KOCA BİRBİRİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Eski karı koca, birbirlerinden şikayetçi olunca gözaltına alındılar. Şerife Ş. ve Mehmet C. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Hemşire eşinin öldüğü kazanın tanıklarını arıyor

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