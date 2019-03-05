Boşandığı kocasını iş yerinde bıçakladı

Edinilen bilgiye göre, olay Karşıyaka Mahallesi, Özmutlu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Şerife Ş, boşandığı Mehmet C.'nin iş yerine gelerek henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şerife Ş. elinde bulunan bıçakla Mehmet C.'yi kalçasından yaraladı. Mehmet C. ise eski eşini darp etti.



Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıları tedavi için Mut Devlet Hastanesine götürdü.

KARI KOCA BİRBİRİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU



Eski karı koca, birbirlerinden şikayetçi olunca gözaltına alındılar. Şerife Ş. ve Mehmet C. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.