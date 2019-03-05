Damat katliamı: 4 ölü

BUGÜN NELER OLDU

Gebze ilçesinde yaşayan Ferhat Aslan (33), iddiaya göre eşine sık sık şiddet uyguluyordu. Bu duruma dayanamayan Nuray Aslan (27), oğlunu da alarak annesinin evine gitti. Bu arada çalıştığı fabrikadaki işten de çıkarılan Ferhat Aslan, önceki akşam kayınvalidesi Ayşe Dayıoğlu'nun evine gitti. Eşinden geri dönmesini isteyen Ferhat Aslan ile kayınvalidesi ve 2 kayınbiraderi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, üzerindeki tabancayı çıkaran Ferhat Aslan, kayınvalidesi Ayşe Dayıoğlu ile kayınbiraderleri Feridun ve Adem Dayıoğlu'na kurşun yağdırdı. Nuray Aslan ise oğlunu da yanına alarak evden kaçıp canını kurtardı. Ferhat Aslan daha sonra aynı tabancayı başına dayayarak intihar etti. Sağlık ekipleri Ferhat Aslan, Ayşe Dayıoğlu (57), Feridun Dayıoğlu (32) ve Adem Dayıoğlu'nun (23) öldüğünü belirledi. Bu arada, ölenlerden Feridun Dayıoğlu'nun da katliamı yapan Ferhat Aslan'ın kız kardeşi ile evli olduğu ortaya çıktı. Bir çocuğu bulunan, eşi ikinci çocuğuna 6 aylık hamile olan ve bir fabrikada üretim sorumlusu olarak çalışan Feridun Dayıoğlu ile kardeşi Adem Dayıoğlu ve annesi Ayşe Dayıoğlu otopsilerinin tamamlanmasının ardından memleketleri Sakarya'nın Akyazı İlçesine bağlı Eskibedil köyünde toprağa verildi.