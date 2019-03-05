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Dolandırıcı emniyetin önünden geçerken yakalandı

'da dolandırıcılık suçundan 31 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranırken yakalanan firari cezaevine konuldu

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.3.2019 09:27 Güncelleme Tarihi: 5.3.2019 09:38
Dolandırıcı emniyetin önünden geçerken yakalandı

Adana'da dolandırıcılık suçundan 31 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir kişi, emniyet müdürlüğü binası önünden geçerken yakalandı.

EMNİYET BİNASI ÖNÜNDEN GİDERKEN YAKALANDI

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama suçundan 31 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Halil H.'yi (35) yakalamak için çalışma başlattı. Polis dolandırıcının çocuk şube müdürlüğü ve 5 Ocak Polis Merkezi olarak kullanılan eski Adana Emniyet Müdürlüğü binası önünden gittiğini saptadı. Polis hemen Bakım Yurdu Caddesi'ne bir ekip göndererek firariyi caddede yakaladı. Emniyete getirilen Halil H. işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonra da cezaevine götürüldü.

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Dolandırıcı emniyetin önünden geçerken yakalandı
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