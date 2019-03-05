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Ehliyetsiz sürücü şehri birbirine kattı

’da ehliyetsiz sürücü polisin dur ihtarına uymayarak 30 kilometre boyunca kaçtıktan sonra yakalandı

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.3.2019 06:09
Ehliyetsiz sürücü şehri birbirine kattı
Adana'da ehliyetsiz sürücü polisin dur ihtarına uymayarak 30 kilometrelik kovalamaca sonucunda kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan sürücü gazetecilerin sorularına yanıt olarak," Önüme çıktılar, kaçtım" dedi.

Alınan bilgiye göre, asayiş uygulaması yapan polis ekipleri Servet T. (32) yönetimindeki 34 BJV 271 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. Dur ihtarını umursamayan Servet T. uygulama noktasından kaçmaya başladı.

30 KİLOMETRE BOYUNCA KAÇTI

Polisten kaçmaya devam eden Servet T. yaklaşık 30 kilometre yakalanmamak için diretti.

Lüks otomobili ile 30 kilometre boyunca polisten kaçan sürücü Servet T., Seyhan İlçesine Bağlı Güney Kuşak Bulvarı üzerinde Seyhan Asayiş Devriye Amirliği ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Otomobil içerisinde inceleme yapan polis ekipleri yarısına kadar alkol şişesi ve içerisinde alkol bulunan bardak buldu. Sürücüye yapılan alkol testinde 0.39 promil çıktı.

SÜRÜCÜDEN PİŞKİN CEVAPLAR

Gözaltına alınan Servet T. gazetecilerin polisten neden kaçtın sorusuna," Ehliyet yok, önüme çıktılar kaçtım" ve polislerin hayatını riske attınız," Kendimden hariç kimsenin hayatını riske atmadım" cevaplarını verdi.
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Ehliyetsiz sürücü şehri birbirine kattı
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