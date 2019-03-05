Havaya ateş açtı, oğlunu öldürdü

BUGÜN NELER OLDU

Şanlıurfa'da bir yakının çeyiz merasimi sırasında havaya ateş açan 39 yaşındaki İsa Bağış, kazara oğlunu öldürdü. Olay önceki akşam Eyyübiye ilçesine bağlı Şıkmahsut Mahallesi'nde meydana geldi. Su tesisatçısı olan İsa Bağış, bir yakınının evine çeyiz getirildiği sırada üzerindeki ruhsatlı tabancasıyla havaya birkaç el ateş açtı. Bir süre sonra tabancasında kurşun kalıp kalmadığını kontrol etmeye çalışan İsa Bağış, kazara tetiğe dokundu. Tabancadan çıkan kurşun İsa Bağış'ın elini sıyırdıktan sonra yanındaki oğlu Mehmet Fatih Bağış'ın (17) göğsüne isabet etti.Talihsiz genç kanlar içinde yere yığıldı. Çevrede bulunan vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Hastaneye kaldırılan Mehmet Fatih Bağış, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kurşunun elini sıyırmasıyla hafif yaralanan İsa Bağış ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. Mehmet Fatih Bağış'ın yakınları gözyaşı döktü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.