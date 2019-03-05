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karpuzu, kilosu 5 liradan tezgahta

'ya 'dan getirilen, her yıl yerli karpuzdan önce piyasaya çıkan İran karpuzu, tezgahlarda 5 liradan satışa sunuldu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.3.2019 09:17 Güncelleme Tarihi: 5.3.2019 09:18
İran karpuzu, kilosu 5 liradan tezgahta

Her sene yerli karpuzdan önce piyasaya çıkan İran karpuzu, Adana'da satılmaya başlandı. Tezgahına dizdiği karpuzları kilosu 5 liradan satan Mehmet Doğan (66), İran karpuzunun rağbet gördüğünü söyledi. Doğan, "Bu karpuzlar, İran'dan her yıl erken yetiştiği için getiriliyor. Karpuzu bir alan, bir daha geliyor. Günde en az 5- 10 tane satıyorum, pahalı olmasına rağmen. Bal gibi tadı. Kabak çıkmıyor, tamamen orijinal. Adana karpuzu, daha lezzetli; ama bu mevsimde çıkmıyor. İran karpuzu bu boşlukta gidiyor" dedi.

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İran karpuzu, kilosu 5 liradan tezgahta
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