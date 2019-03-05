İSMEK, 3 milyon kişiye eğitim verdi

BUGÜN NELER OLDU

İSMEK, bilişim teknolojilerinden dil eğitimlerine, grafik tasarımdan müzik eğitimlerine, geleneksel sanatlardan el sanatlarına kadar pek çok alanda 3 milyon kişiye eğitim verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanlığı döneminde kurulan İSMEK'ten, 1996'dan beri 3 milyonu aşkın İstanbullu eğitim aldı. 2017-2018 eğitim döneminde 347 bin 302 kişi meslek ve sanat eğitimi aldı. 2018- 2019 döneminde ise 648 bin 711 kişi başvururken, halen 250 bin 796 kişi eğitimlere devam ediyor. İBB İSMEK, İstanbullulara bilişim teknolojilerinden, dil eğitimlerine, grafik tasarımdan, kuyumculuk teknolojisine, müzikten sanat tasarımına, spor eğitimlerinden giyim teknolojilerine, gıda teknolojilerinden makine teknolojisine, geleneksel sanatlardan el sanatlarına kadar pek çok alanda ücretsiz eğitim hizmeti sunuyor. İstanbullular'ın yoğun ilgisini gören İSMEK'te alanında tecrübe sahibi 3 bin 120 öğretmen eğitim verirken, yaklaşık 4 bin 500'e yakın personel görev yapıyor.