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Kazada yol ortasında can pazarı: 2'si ağır 8 yaralı

'ın Gürpınar ilçesine bağlı Güzelsu Mahallesi'nde minibüs ile karşı yönden gelen otomobil kafa kafaya çarpıştı. Yol ortasında can pazarı yaşanan kazada, 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.3.2019 15:40 Güncelleme Tarihi: 5.3.2019 15:45

Kaza, bugün öğle saatlerinde Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Güzelsu Mahallesi'ndeki Zernek Barajı yakınlarında meydana geldi. Van'dan Hakkari yönüne giden plakası ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen minibüs, karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı. Kazada, 2 araçta bulunan 8 kişi yaralandı. 2'sinin durumu ağır olan yaralılar, yol ortasına yatırılarak, ambulans bekledi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık görevlilelerinin ilk müdahalelerini yaptığı yaralılar Van Bölge Eğitim Araştırma ve YYÜ Araştırma Hastaneleri'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayı duyan yaralı yakınları da olay yerine akın etti. Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Kazada yol ortasında can pazarı: 2'si ağır 8 yaralı
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