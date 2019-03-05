Kendisini reddeden Gülten'i 32 yerinden bıçaklamıştı, cezası belli oldu

Gülten Aşkan, 1 Mart 2017 tarihinde Azizhan Bor tarafından İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi'de 32 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Genç kızı, 'sevgili olalım' teklifini reddettiği için öldürdüğü iddia edilen Bor, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bor hakkında Van 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan dava açıldı.

Davanın bugün görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Azizhan Bor, genç kızın ailesi ve tarafların avukatları hazır bulundu. Van Barosu avukatları da müdahillik talebinde bulunarak, duruşmaya katıldı.

"CANAVARCA HİSLE..."

Aşkan Ailesi'nin avukatlarından Müjde Tozbay Erden, sanığın canavarca hisle cinayeti işlediğini belirterek, "Sanık, Gülten'i 32 yerinden bıçaklayarak öldürdü. 'Ben seninle sevgili olmak istemiyorum' diyen bir kadını öldürdü. Bu hiçbir kadının öldürülme gerekçesi olamaz. Bir erkek bir kadını aldattığını görse bile bu sadece bir boşanma veya ayrılma gerekçesidir, öldürme gerekçesi değildir. Bu cinayeti işlerken canavarca hisle Gülten'i öldürdü. Sadece bir veya iki bıçak darbesi değil, 32 yerinden bıçaklayarak, bu cinayeti işledi. Tanık ifadelerinde kadının çığlıklar attığı, işkence çektiği söyleniyor. Ayak topuklarına kadar bıçaklıyor. O nedenle eziyet çekerek, öldürme suçunu da işliyor" dedi.

Baba Lezgin Aşkan da sanığın ömür boyu ceza almasını istedi.

Diğer müdahil avukatların da Bor'a üst seviyeden ceza verilmesini talep ettiği duruşmada son sözü sorulan Azizhan Bor, yazılı savunmasını tekrarladığını söyledi.

Mahkeme heyeti, verdiği 10 dakikalık aranın ardından sanık Azizhan Bor'u, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

GERİDE FOTOĞRAFI BİLE KALMADI

Duruşmanın ardından Aşkan Ailesi, avukatları Müjde Tozbay Erden, Rabia Özgökçe, Sevda Ayhan, Deniz Işık, Aktivist Feminist Zozan Özgökçe tarafından adliye önünde yapılan açıklamaya katıldı. Aile adına açıklamayı yapan avukat Erden, "Bugün Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 32 yerinden bıçaklanarak öldürülen Gülten Aşkan'ın duruşması vardı. Gülten kendisiyle sevgili olmak isteyen Azizhan Bor'un teklifini kabul etmediği için 32 yerinden bıçaklanarak 2017 yılında öldürülmüştü.

Azizhan Bor, 'Gülten bana umut verdi, sonrada reddetti, erkekliğime laf söyledi' şeklinde savunma yapmış ve öldürme eyleminde haklı olduğunu iddia ederek haksız tahrik indirimi talep etmiştir. Bugün mahkeme tarafından Gülten'in katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Bu ceza tabi ki Gülten için az, buna itiraz edeceğiz" dedi.

Avukat Erden öldürülen Gülten'in sadece çocukluğuna ait fotoğrafı olduğunu, son dönemine ait çekilen fotoğrafı bulunmadığını belirterek, "Bu durum dahi Gülten'in bir kadın ve çocuk olarak yalnızlığını göstermektedir" diye konuştu.