Kâhya kavgasına bir kurban daha

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Arnavutköy'de 4 kişinin öldüğü olayın 1 liralık kâhyalık ücreti için yaşandığı ortaya çıktı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Olay, Karlıbayır Mahallesi'nde önceki gün yaşanmıştı. İki grup arasında çıkan çatışmada iki kardeş Fırat Yıldız ve Şahin Yıldız ile amca çocukları Hasan Yıldız öldü. İki kardeşin ağabeyi Yaşar Yıldız ise yakınlarının yas evi olarak toplandığı Sultangazi'deki kendi evinin önünde önceki akşam saatlerinde kafasına silahla ateş edip yaşamına son verdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. İddiaya göre olay, 1 lira karşılığında minibüs kâhyalığı yapan ve minibüsleri düzene sokan 2 kişinin minibüs hatlarına yakınlarının aracını sokmak istemesi üzerine çıkan tartışma sonucu yaşandı.SABAH