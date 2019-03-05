Son dakika haberi: Meteoroloji'den hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! Kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kar yağışı ve hava durumu ile ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. İstanbul merkezli yağan kar yağışları yerini soğuk havalara bırakınca vatandaşlar tarafından merak konusu olan bir diğer konu ise 'kar ne zaman yağacak' oldu. Konuyla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarı da geldi. İşte Meteoroloji'nin hazırladığı rapor doğrultusunda kar yağışı beklenen iller, hava durumu ve don uyarıları…

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ! KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahminini yayınladı. Yapılan tahminler doğrultusunda Perşembe gününe kadar kar yağışı beklenmezken, Perşembe gününün gelmesi ile birlikte birçok ilde kar yağışı bekleniyor. İşte kar yağışı beklenen iller…