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'den son dakika kar yağışı ve uyarısı geldi! Kar ne zaman yağacak?

Genel Müdürlüğü'nden son dakika kar yağışı ve uyarıları gelmeye devam ediyor. Son günlerde yaşanan soğuk havalardan sonra bugün sıcaklıklar oldukça yüksek derecedeydi. Konuyla ilgili ise Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı geldi. Sıcaklıkların tekrardan düşeceği belirtilirken, yağışlar ise tekrardan birçok şehir için geliyor. Peki, 'kar ne zaman yağacak?' en çok merak edilen konular arasında olan bu soruyu sizler için hazırladık. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı kar yağışı uyarısı ve 5 günlük hava durumu raporları...

Giriş Tarihi: 5.3.2019 18:51
Meteoroloji'den son dakika kar yağışı ve hava durumu uyarısı geldi! Kar ne zaman yağacak?

Genel Müdürlüğü dün yaptığı uyarılar ile birçok kente dikkat çekti. Son dakika olarak paylaşılan raporda birçok il için kar yağışı ve uyarıları verildi. Konuyla ilgili vatandaşların da günü birlik araştırmaları sürerken, 'Kar ne zaman yağacak' sorusu kış aylarında en çok aratılan sorular arasında geliyor. Mart ayına gelmemiz ile birlikte kar yağışının artık yurdu terkedeceği tahmin edilse de Meteoroloji'den birçok kent için kar yağışı, don ve soğuk hava uyarısı geldi. İşte Meteoroloji'nin hazırladığı rapor doğrultusunda kar yağışı beklenen iller, hava durumu ve don uyarıları…

KAR NE ZAMAN YAĞACAK? SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahminini yayınladı. Yapılan tahminler doğrultusunda Perşembe gününe kadar kar yağışı beklenmezken, Perşembe gününün gelmesi ile birlikte birçok ilde kar yağışı bekleniyor. İşte kar yağışı beklenen iller…

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Meteoroloji'den son dakika kar yağışı ve hava durumu uyarısı geldi! Kar ne zaman yağacak?
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