Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Okul servisiyle makas atan trafik magandası kamerada

Okul servisiyle makas atan trafik magandası kamerada

Şile Yolunda okul servisiyle ilerleyen sürücü trafikte art arda makas attı. Trafik magandasının adeta faciaya davetiye çıkardığı anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.3.2019 09:53 Güncelleme Tarihi: 5.3.2019 10:02
Okul servisiyle makas atan trafik magandası kamerada

Olay Şile Yolu Çekmeköy mevkiinde 28 Şubat Perşembe günü gerçekleşti. Okul servisi aracıyla yolda hızla ilerleyen sürücü yoldaki diğer araçlara aldırış etmeden art arda makas attı. Trafik magandası bu sorumsuz davranışıyla hem kendi hem de yoldaki diğer sürücülerin canını tehlikeye atarken servisin içerisinde öğrenci olup olmadığı bilinmiyor. Sorumsuz sürücünün adeta faciaya davetiye çıkardığı anlar yolda aracıyla ilerleyen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde okul servisiyle yolda seyreden sürücü art arda makas atıyor trafiği tehlikeye atıyor.

Okul servis aracı ile makas atan trafik magandasından tepki çeken hareketler

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Okul servisiyle makas atan trafik magandası kamerada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN