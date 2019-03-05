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Öldürdüğü pazarcıyı kamyonet kasasında taşırken yola düşürmüş

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde pazarcılık yapan Okan Algur'un (29), Asilbey köyü yakınlarında, yol ortasında, tabancayla vurularak, öldürülmüş bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan Önder Mola, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mola'nın, tartıştığı Algur'un başına levyeyle vurup, 3 kurşun sıktıktan sonra ayaklarını bağlayarak, kamyonet kasasında götürürken, düşürdüğü anların görüntüsü de ortaya çıktı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.3.2019 13:59 Güncelleme Tarihi: 5.3.2019 14:10
Öldürdüğü pazarcıyı kamyonet kasasında taşırken yola düşürmüş

Babaeski'de pazarcılık yapan, evli ve 2 çocuk babası Okan Algur, yanında yevmiyeli olarak çalıştığı Önder Mola ile birlikte 4 gün önce Kırklareli'ndeki pazara gitti. Akşam evine dönmeyen Algur'u ailesi, her yerde aradı; ancak bulamadı. Asilbeyli köyü yakınlarında, yolun ortasında, saat 01.00 sıralarında ceset gören köylüler, jandarmaya haber verdi. İhbarla bölgeye gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede, cansız bedenin Okan Algur'a ait olduğunu belirledi. Algur'un, dövüldükten sonra tabancayla vurulduğu tespit edildi. Algur'un yakınları ise kayıp cinayet şüphelisinin bulunması için evinin önüne yürüdü.

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Öldürdüğü pazarcıyı kamyonet kasasında taşırken yola düşürmüş
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