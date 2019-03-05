Öldürdüğü pazarcıyı kamyonet kasasında taşırken yola düşürmüş

Babaeski'de pazarcılık yapan, evli ve 2 çocuk babası Okan Algur, yanında yevmiyeli olarak çalıştığı Önder Mola ile birlikte 4 gün önce Kırklareli'ndeki pazara gitti. Akşam evine dönmeyen Algur'u ailesi, her yerde aradı; ancak bulamadı. Asilbeyli köyü yakınlarında, yolun ortasında, saat 01.00 sıralarında ceset gören köylüler, jandarmaya haber verdi. İhbarla bölgeye gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede, cansız bedenin Okan Algur'a ait olduğunu belirledi. Algur'un, dövüldükten sonra tabancayla vurulduğu tespit edildi. Algur'un yakınları ise kayıp cinayet şüphelisinin bulunması için evinin önüne yürüdü.