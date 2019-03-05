Önce sevgilisini sonra kendini vurdu

Korkunç olay, dün saat 11.30 sıralarında Çiğli ilçesi 8809/2 sokaktaki apartmanın ikinci katında meydana geldi. Bekar olduğu öğrenilen emekli 6 çocuk babası 65 yaşındaki Salim Aydın, kendi gibi bekar olan bir çocuk annesi 53 yaşındaki Ayyuş Çetin ile 19 sene önce aynı apartmanda komşuluk yaparken tanıştı. İkili arasındaki arkadaşlık bir süre sonra duygusal bir ilişkiye dönüştü. Bu süre içerisinde Salim Aydın, sevgilisine bir miktar borç para ile otomobil hediye etti. Oğluna durumu farklı anlatan Ayyuş Çetin, para ile otomobilin kendilerine miras olarak geldiğini söyledi. Aydın ile Çetin arasında uzun yıllar süren gönül ilişkisi geçtiğimiz günlerde bitti.