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Son dakika: Gaziosmanpaşa'da patlama

Gaziosmanpaşa'da bir binada patlama meydana geldi. İlk bilgilere göre 3 kişi yaralanırken patlamanın içeriğiyle ilgili henüz bilgi verilmedi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.3.2019 09:01 Güncelleme Tarihi: 5.3.2019 09:08
Son dakika: Gaziosmanpaşa'da patlama
Gaziosmanpaşa'da Yıldıztabya Mahallesi Mehmet Çolak Sokak'taki binanın önünde saat 08.00 sıralarında patlama meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre kağıt toplayıcıları sabah topladıklarını oturdukları binanın önüne getirdi. Kağıt toplayıcıları, buldukları salça kutusunu açmaya çalıştığı sırada patlama meydana geldi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevkedildi. Yaralanan kağıt toplayıcısı kadın ile kızı ambulansla hastaneye kaldırılırken polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da patlama!

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Son dakika: Gaziosmanpaşa'da patlama
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