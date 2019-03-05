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Bebeğiyle bir başına kalan 'dan haberi geldi! İş adamıyım diye kandırdı itfaiye eri çıktı...

Herkesin konuştuğu haberinin detayları hakkında itiraflar ortaya çıktı! 'ın internette tanışıp beraber yaşayıp çocuk sahibi olduğu kişi; kendisini iş adamı olarak tanıtmıştı fakat o kişinin gerçekte evli olduğu mesleğinin ise itfaiye erliği olduğu ortaya çıktı. Çocuk sahibi olduktan sonra olay adam babalığı da reddedince Berrak Onay, çareyi babalık davası açmakta buldu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 5.3.2019 09:34 Güncelleme Tarihi: 5.3.2019 09:34
Bebeğiyle bir başına kalan Berrak Onay'dan son dakika haberi geldi! İş adamıyım diye kandırdı itfaiye eri çıktı...

Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak; 'ın davası hakkında gelişmelerini özel olarak aktardı. Berrak Onay ismi Google Trends listesine de girdi. Berrak Onay; sevgilisinin evli olduğunu öğrendikten sonra "bekle boşanacağım" dediğini ifade ediyor. Hatasını kabul eden Berrak Onay; 5 yıl süren birlikteliklerinde aşık olduğunu kendini kaptırdığını sözlerine ekledi.

Geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalının ana haber bültenine konuk olan Berrak Onay; gözyaşları içerisinde çocuğunun mama parasını Veysel Y.'den istediğini Veysel Y.'nin kendisine "bana güvenerek mi doğurdun, gebersin." dediğini ifade etti.

İŞTE SON DAKİKA HABERİNİN AYRINTILARI

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Bebeğiyle bir başına kalan Berrak Onay'dan son dakika haberi geldi! İş adamıyım diye kandırdı itfaiye eri çıktı...
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