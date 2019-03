- Sosyal medyadan not bırakıp kendini vurdu

- Eşinden ayrılmanın acısına dayanamadı



Osman Başpınar

DENİZLİ (İHA) - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde eşinden ayrılan bir çocuk babası eski uzman çavuş, sosyal medya hesabından not bırakıp tüfekte kendini vurdu. Ağır yaralanın adamın tedavisi sürüyor.

Olay, Sığma Mahallesi'nde geçtiğimiz gün yaşandı. Eski uzman çavuş olduğu öğrenilen M.U, iddiaya göre bir süre önce eşinden ayrılınca psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Bir çocuk babası olan M.U, yalnız yaşadığı evinde geçtiğimiz gün sinir krizi geçirerek kendisini av tüfeğiyle vurdu. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Sarayköy Devlet Hastanesine götürdü. Durumu ağır olan M.U. ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.



Sosyal medyadan not yazdı

M.U, olaydan bir süre önce sosyal medya hesabından eşinden ayrıldığı ve bunun acısına dayanamadığı yönünde bir paylaşımda bulundu. M.U. paylaşımında, "Meğer ne zormuş ayrılık. Hani candan bir parça kopar ya, hani aldığın nefes canını yakar, yüreğin koskoca bir bedene dar gelir ya öyle bir şey. Bir daha gelmeyeceğini bilmek, başkasının olma ihtimalinin var olması çok yakıyor canını insanın. Sanki kıyamet kopmuş gibi, dünya yerle bir olmuş gibi işte. Her gün ölmek ne acıymış meğer. Bu nasıl acıdır Allah'ım, bu nasıl derttir? Al artık benden emanetini, bu canı. Allah'ım al da bitsin bu acı, yeter artık dayanamıyorum. Bitsin artık bu çile bitsin" yazdı.

