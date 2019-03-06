225 bin lirasını gasp edip araçlarında sürüklediler

Olay Taşdelen mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda dün öğle saatlerinde meydana geldi. Rüstem Karagöz evini 225 bin liraya satışını yaptıktan sonra tapu dairesinden ayrıldı. Otomobiliyle yola çıkan Karagöz'ü plakası alınamayan bir araçta bulunan 2 şüpheli takip etmeye başladı. Şüpheliler takip ettikleri araca, Turgut Özal Bulvarı üzerinde arkadan çarptı.

50 METRE SÜRÜKLENDİ



Karagöz, kaza olduğu düşüncesiyle kapıyı kilitlemeden aracından indi. Bu sırada gaspçıların biri Karagöz'ü oyalarken diğer gaspçı içinde 225 bin lira bulunan çantayı aldı. Parasının çalındığı anlayan Karagöz ile gaspçılar arasında arbede yaşandı



Yaşanan arbede sonrası gaspçılar plakası alınamayan araçlarına bindi. Karagöz kaçan aracın kapısına tutarak gaspçıların kaçmasını engellemeye çalıştı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen Rüstem Karagöz yere düşerek yaralandı. Çantayı alan gaspçılar izlerini kaybettirdi. Yaşanan olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, başından ve kolundan yaralanan Karagöz'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

"KAPIDA ASILI KALDIM AMA DURDURAMADIM"



Olayı anlatan Rüstem Karagöz, "Daire satmıştım 225 bin liraya. Tapudan geliyordum arkadan çarptılar. Araçtan indim aracımı kilitlemeye çalıştım. O esnada araçta bulunanlardan biri kapıyı açıp çantayı aldı. Kaçan aracın kapısının kolundan tuttum, sürüklemeye başladılar Yaklaşık 50 metre sürüklediler. Kapıda asılı kaldım. Kapının kulpu kırılınca yere düştüm. Durduramadım onları" diye konuştu. Yaralı Karagöz ambulansla hastane kaldırılırken güpegündüz meydana gelen gaspla ilgili polisin araştırması sürüyor