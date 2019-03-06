Bu haftanın A101 aktüel ürünler listesi açıklandı! 7 Mart A101 aktüel ürünler kataloğunda burada!

Türkiye'nin büyük market zincirlerinden biri olan A101'in her hafta yayınlanan aktüel ürünler kataloğu bu hafta da vatandaşlar için merak konusu oldu. Az önce, A101 aktüel ürünler kataloğu tamamı yayınlandı. İndirimleri takip etmek ve uygun fiyata kaliteli ürünler almak isteyen vatandaşlar, haberimizden A101 aktüel ürünler kataloğundaki indirimli ürünleri öğrenebilirler. Yeni hafta kataloğu ile keyifli alışverişler.

7 MART PERŞEMBE BU HAFTA A101 BU HAFTA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Vatandaşa ucuza kaliteli ürünler sunan A101 marketler zinciri, bu hafta da satışa sunacağı güncel aktüel ürünlerini sayfa sayfa olarak vatandaşın beğenisine sundu. Kataloğun yayımlanması ile beraber vatandaşların listeye olan ilgisi oldukça yoğun. Yeni hafta kataloğu ile keyifli alışverişler.

İşte haftanın A101 indirimli ürünler kataloğu;